Петербургский 75-летний предприниматель задержан по делу об убийстве

Петербургский предприниматель 75-летний Илья Трабер задержан по делу об убийстве, совершенном несколько лет назад, его доставят в Москву для проведения следственных действий, сообщили в правоохранительных органах.

«Трабер задержан по подозрению в причастности к одному из убийств прошлых лет. По адресу его проживания проведены обысковые мероприятия», - сказал собеседник «Интерфакса».

Решается вопрос об этапировании бизнесмена в Москву «для проведения следственных действий и избрания в отношении него меры пресечения».

Детали уголовного дела не уточняются.

Уроженец Омска Трабер - влиятельный петербургский предприниматель, бизнес которого связан с городскими портами. В частности, как сообщалось, он владеет крупной долей уставного капитала ОАО «Балтийский судомеханический завод» (БСМЗ, Санкт-Петербург).