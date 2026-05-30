Италия направит в Румынию около 100 военнослужащих и несколько истребителей

Италия направит около 100 военнослужащих и несколько истребителей в Румынию для участия в миссии по подготовке румынских вооруженных сил, пишет газета Repubblica.

Со ссылкой на правительственные источники издание сообщило, что операция стартует 15 июня и продлится не менее месяца. Небольшая группа уже находится на военной базе в Румынии.

Как отмечает Repubblica, речь идет не о миссии по воздушному патрулированию НАТО (air policing), а об отдельной программе подготовки румынских военных. Она пройдет на авиабазе близ города Костанца, на территории которой также размещены около 4,5 тысячи американских военнослужащих.

«Это ранее запланированная, хотя и не разглашавшаяся, операция, которая стала еще более актуальной после взрыва в Галаце», - пишет газета.

В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, предположил, что, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных. По его словам, в ЕС любой залетевший дрон сперва называют российским, а потом выясняется, что это не так. Российский лидер отметил, что без экспертизы никто не может точно сказать, какого происхождения дрон, и подчеркнул, что РФ готова провести расследование, если ей передадут объективные данные, пишет РИА Новости.

