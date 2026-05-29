В Румынии БПЛА врезался в многоквартирный жилой дом

В румынском Галаце беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом, пострадали два человека, сообщает Служба экстренного реагирования Румынии (IGSU).

Этот населенный пункт расположен на границе с Одесской областью Украины, передает Agerpres.

Инцидент произошел примерно в два часа ночи 29 мая. Дрон врезался в крышу жилого дома, после чего прогремел взрыв и загорелась квартира на 10-м этаже. Огонь был оперативно потушен. Из-за случившегося были эвакуированы около 70 человек.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии, двое с легкими травмами были госпитализированы. Власти подготовили пункт временного размещения для жителей.

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что дрон пересек границу Румынии и отслеживался радарами до южного района Галаца, где рухнул на крышу жилого дома. Для перехвата были подняты два истребителя F-16 с авиабазы Фетешти, их сопровождал военный вертолет, пишет РБК.

