Сотовая связь пятого поколения не будет работать на iPhone в РФ

Запуск сотовой связи пятого поколения в России возможен уже в ближайшие месяцы. Но пользоваться им владельцы смартфонов Apple, скорее всего, не смогут, рассказали специалисты по сотовой связи и эксперты. iPhone технически поддерживает частоты, на которых в РФ планируется разворачивать сети 5G, но компания блокирует доступ к нему, объяснил специалист по частотному планированию сотовых сетей.

Корпорация жестко контролирует применение в iPhone тех или иных функций, в том числе сотовой связи. Операторы в индивидуальном порядке должны предоставлять ему доказательства того, что 5G или другой стандарт будут работать на его смартфонах корректно и не бросать тень на iPhone нестабильной работой, рассказал собеседник «Известий». После ухода Apple с российского рынка взаимодействие компании с отечественными операторами практически прекратилось, отметил источник. Для активации 5G операторы должны направить производителю соответствующий запрос, но в нынешних условиях сделать это фактически невозможно.

Вероятность того, что 5G заработает на iPhone россиян, близка к нулю, согласился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Это одни из немногих аппаратов, поддерживающие диапазон частот, который предполагается использовать в РФ, но на практике работать в сетях пятого поколения он не будет, поскольку компания не поддерживает никаких контактов с российскими операторами. В результате сертификация и настройка смартфонов для работы в отечественных сетях остаются невозможными.

В силу того, что все iPhone попадают в нашу страну без ведома Apple (более половины этих гаджетов поступают по каналам серого, а не параллельного импорта), их настройки могут не подходить для работы в российских сетях, отметил партнер ComNews Research Леонид Коник. С этой проблемой сталкивается большинство покупателей iPhone, которые не видят в новом устройстве режим модема (для раздачи интернета по технологии Wi-Fi), привел он пример.