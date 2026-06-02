 
В России и мире

Сотовая связь пятого поколения не будет работать на iPhone в РФ

0

Запуск сотовой связи пятого поколения в России возможен уже в ближайшие месяцы. Но пользоваться им владельцы смартфонов Apple, скорее всего, не смогут, рассказали специалисты по сотовой связи и эксперты. iPhone технически поддерживает частоты, на которых в РФ планируется разворачивать сети 5G, но компания блокирует доступ к нему, объяснил специалист по частотному планированию сотовых сетей.

Корпорация жестко контролирует применение в iPhone тех или иных функций, в том числе сотовой связи. Операторы в индивидуальном порядке должны предоставлять ему доказательства того, что 5G или другой стандарт будут работать на его смартфонах корректно и не бросать тень на iPhone нестабильной работой, рассказал собеседник «Известий». После ухода Apple с российского рынка взаимодействие компании с отечественными операторами практически прекратилось, отметил источник. Для активации 5G операторы должны направить производителю соответствующий запрос, но в нынешних условиях сделать это фактически невозможно.

Вероятность того, что 5G заработает на iPhone россиян, близка к нулю, согласился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Это одни из немногих аппаратов, поддерживающие диапазон частот, который предполагается использовать в РФ, но на практике работать в сетях пятого поколения он не будет, поскольку компания не поддерживает никаких контактов с российскими операторами. В результате сертификация и настройка смартфонов для работы в отечественных сетях остаются невозможными.

В силу того, что все iPhone попадают в нашу страну без ведома Apple (более половины этих гаджетов поступают по каналам серого, а не параллельного импорта), их настройки могут не подходить для работы в российских сетях, отметил партнер ComNews Research Леонид Коник. С этой проблемой сталкивается большинство покупателей iPhone, которые не видят в новом устройстве режим модема (для раздачи интернета по технологии Wi-Fi), привел он пример.

«Решается эта проблема путем прописывания операторских настроек точки доступа (Access Point Name, APN) вручную. Весьма вероятно, что похожие манипуляции россиянам нужно будет проделать для активации в iPhone функции 5G», — считает он.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026