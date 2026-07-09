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Правительство ввело полный запрет на экспорт дизтоплива до 31 июля

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Правительство РФ ввело запрет на экспорт дизтоплива из России для нефтяных компаний до 31 июля, при этом экспорт по межправительственным соглашениям под запрет не подпадает, сообщил кабмин.

«Временный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей, действующий по 31 июля 2026 года, теперь будет распространяться на производителей нефтепродуктов. Постановление об этом подписано. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. При этом введенные ограничения не будут распространяться в том числе на дизельное топливо, вывозимое с территории России в рамках международных межправительственных соглашений», - сказано в сообщении правительства.

В конце января был введен запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей, он действует до 31 июля, пишет РИА Новости.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.

Напомним, система разделения потоков машин по чётным и нечётным дням вводят на территории Псковской области с 10 июля.

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