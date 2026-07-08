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Систему разделения машин по чётным и нечётным дням вводят на заправках в Псковской области

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Система разделения потоков машин по чётным и нечётным дням вводят на территории Псковской области с 10 июля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале Max. 

  • 10 июля смогут заправиться машины с номерами, которые начинаются с ноля и чётных чисел: 0, 2, 4, 6, 8
  • 11 июля – с нечётных: 1, 3, 5, 7, 9.

«Далее будем ежедневно чередовать. 
Пока вводим в порядке эксперимента», - подчеркнул Михаил Ведерников. 

Похожие решения уже реализуются в некоторых субъектах.

 
Также в Пскове на заправках сети «Сургутнефтегаз» компания вводит следующие временные рамки:
  • 95-м и выше можно будет заправляться круглосуточно (разумеется, при наличии бензина).
  • 92-м и дизелем – с 14:00 до полуночи.

«Постараемся таким образом развести очереди. Думаю, эти меры помогут сократить очереди, пока мы ищем альтернативных поставщиков топлива», - заключил губернатор. 

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