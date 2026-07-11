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Дружинники и волонтёры помогают поддерживать порядок на псковских заправках

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Дружинники и волонтёры помогают разводить потоки автомобилей и поддерживать порядок на АЗС с началом действия новых правил на заправках, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Общественники инструктируют водителей и раздают листовки с информацией, а в случае необходимости, готовы оказать содействие сотрудникам заправки. Также губернатор отметил, что по полученным отзывам, с появлением волонтёров и дружинников процесс стал более организованным и спокойным.

 
«Выражаю свою огромную благодарность дружинникам и волонтёрам за помощь», — прокомментировал Михаил Ведерников.
 

 

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