Дружинники и волонтёры помогают поддерживать порядок на псковских заправках

Дружинники и волонтёры помогают разводить потоки автомобилей и поддерживать порядок на АЗС с началом действия новых правил на заправках, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Общественники инструктируют водителей и раздают листовки с информацией, а в случае необходимости, готовы оказать содействие сотрудникам заправки. Также губернатор отметил, что по полученным отзывам, с появлением волонтёров и дружинников процесс стал более организованным и спокойным.