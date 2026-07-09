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Независимые операторы АЗС перейдут на прямые закупки топлива у нефтяников

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Независимые операторы АЗС в России переходят на прямые взаимоотношения с крупными нефтяными компаниями по закупке топлива, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Наши крупные нефтяные компании в приоритетном порядке стали доставлять топливо напрямую потребителям через свои автозаправочные станции, а также в регионы, где преобладают независимые операторы... Независимые операторы, которые раньше большую часть топлива покупали на бирже или у посредников. Теперь они переходят на прямые взаимоотношения с нефтяными компаниями и региональными операторами», - сказал Новак во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, это уже было сделано на днях в Иркутской области и Забайкальском крае, пишет РИА Новости.

«Мы также уделяем особое внимание обеспечению топливом Калининградской области, республики Крым, Севастополя, приграничных регионов... В приоритетном порядке мы утвердили сезонные графики для сельхозпроизводителей. Под контролем также обеспечение северного завоза. И совместно с ФАС мониторим цены», - добавил Новак.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.

Напомним, система разделения потоков машин по чётным и нечётным дням вводят на территории Псковской области с 10 июля.

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