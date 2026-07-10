Иван Белугин: В Локне нет временного графика по выдаче 92-го и 95-го бензина

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин актуализировал информацию об отпуске топлива на АЗС в Локне.
Видео: Иван Белугин / Мах
Если АЗС в Локне работает и топливо в наличии, то отпускаются все виды одновременно.
Напомним, новая система разведения потоков автомобилей на АЗС начала работу в Псковской области в тестовом режиме с сегодняшнего дня, 10 июля. Разделение машин будет происходить по четным и нечетным дням в соответствии с регистрационными номерами транспортного средства.
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