Иван Белугин: В Локне нет временного графика по выдаче 92-го и 95-го бензина

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин актуализировал информацию об отпуске топлива на АЗС в Локне.

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«Обращаю внимание, что в Локне нет временного графика по выдаче 92-го и 95-го бензина. График действует только на АЗС на территории города Пскова. Там 95-й бензин доступен круглосуточно, а 92-й и ДТ только с 14.00 до 00.00. В Локне такого нет», - подчеркнул Иван Белугин.

Если АЗС в Локне работает и топливо в наличии, то отпускаются все виды одновременно.

Напомним, новая система разведения потоков автомобилей на АЗС начала работу в Псковской области в тестовом режиме с сегодняшнего дня, 10 июля. Разделение машин будет происходить по четным и нечетным дням в соответствии с регистрационными номерами транспортного средства.