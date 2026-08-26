Организаторы концерта Канье Уэста начали возвращать деньги за билеты в VIP-ложи

Петербурженка смогла вернуть билеты на концерт американского рэпера Канье Уэста в VIP-ложу на «Газпром Арене» — его стоимость составила 176 тысяч, 16 тысяч из которых сервисный сбор. Как она рассказала, для этого пришлось обратиться с письмом на почту к организатору.
В ответ она получила письмо, в котором ей согласовали возврат средств — так как организатор мероприятия принял решение вернуть деньги за VIP-ложи, пишет «Фонтанка.ру».
Билеты на танцпол, судя по отзывам, пока не возвращают.
Ранее сообщалось, что американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта в Санкт-Петербург 10 и 11 октября.
После стало известно, что «Газпром Арена» не является организатором концерта американского рэпера Канье Уэста и не подписывала договор на аренду стадиона для его проведения.