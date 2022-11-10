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Проект Псковской областной филармонии выиграл региональный грант

Проект Псковской областной филармонии – «Творческая мастерская "Путь, выбранный однажды"» – выиграл региональный грант. Об этом сообщил директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы выиграли региональный грант. Мы будем использовать для того, чтобы провести серию мастер-классов по русским народным инструментам. Куратор и руководитель этого проекта – Ольга Алексеева, она же и автор этого проекта. Мы запланировали реализацию этого гранта: будут 4 мастер-класса с приглашенными артистами, чтобы опять же познакомить детей или взрослых людей с разными инструментами и разными исполнителями топ-уровня», – рассказал гость студии.

Реализация гранта завершится гала-концертом. В нем примут участие музыканты, которые приезжали в течение полугода в рамках мастер- классов.

«На сегодняшний день у нас есть договоренности с Карельской филармонией, приедет оркестр Онега. Все мероприятия будут открытыми, общедоступными событиями», – уточнил Сергей Жаворонок.

Также он добавил, что Псковская областная филармония подает заявки на еще два гранта.

«Ансамбль русской музыки "Псков" засиделся уже, хочется его куда-то за пределы Псковской области вывести и напомнить о том, что у нас прекрасные музыканты. А второй грант в первую очередь касается симфонического оркестра и Фестиваля русской музыки. В любом случае это будет традиционный фестиваль при областной поддержке, либо, если удастся выиграть грант, будет дополнительное финансирование», – сказал директор БКЗ.

Также у Псковской областной филармонии есть мысль двигаться в сторону создания музыкального театра.

«Это громкие заявления. Но в целом создание музыкальных спектаклей, опер с приглашенными солистами возможно, создание в будущем каких-то форм, например, мюзикла. Мы планируем поставить своими силами оперу. Деталями пока делиться не буду», – заключил он.