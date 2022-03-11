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Фестиваль русской музыки торжественно открылся в Пскове

Открытие 48-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова состоялось в большом концертном зале Псковской областной филармонии 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В Псков вновь пришла весна, которая по традиции открывается Фестивалем русской музыки. От лица учредителей благодарю за столь интересную насыщенную программу, ориентированную на детскую аудиторию. Мы встретимся с самыми разнообразными исполнителями Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга. Всех участников фестиваля ждет вдохновение, а зрителей - приятные впечатления», – дал старт мероприятию заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн.

В первый день фестиваля юные и взрослые зрители увидели симфоническую сказку «Петя и волк» для чтеца с оркестром и песочной анимацией.



В концерте также приняли участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский, чтец – Егор Мартыненко, художник песочной анимации – Оксана Чунчукова.

«Сегодня вы увидите музыкальную сказку, в которой роли играют не актеры, а инструменты: птичка – флейта, утка – гобой, кошка – кларнет, дедушка – фагот, главный злодей волк – три валторны, главный герой Петя – струнные инструменты», – пояснил Егор Мартыненко.

Дети в свою очередь угадывали персонажей и хором отвечали чтецу.