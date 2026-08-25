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Книгу «Исторические кладбища Пскова» презентуют 28 августа

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Презентация книги «Исторические кладбища Пскова» состоится 28 августа в 17:00 в Центральной городской библиотеке имени Ю. Н. Тынянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Книгу представят авторы – краеведы, генеалоги Елена Клевцова и Вячеслав Косырев. В издание вошли сведения о Дмитриевском, Мироносицком, Иоанно-Богословском, Любятовском, Бутырском, Царе-Константиновском кладбищах, о кладбище у Сироткина монастыря.

По информации составителей, структурно книга состоит из разделов, посвященных определенной церкви: сведения о храме, перечисление надмогильных памятников до 1917 года, краткая (или развернутая, если удалось найти) информация о захороненных персонах, иллюстрации.

Кроме того, во второй части есть два приложения: одно содержит сведения о похороненных на псковских кладбищах персонах, памятники которым утрачены, а второе рассказывает о трех репрессированных священниках, чьим последним приютом стало Мироносицкое кладбище.

Фотофиксацию памятников авторы издания начали вести пятнадцать лет назад, информацию о персоналиях собирали в течение трех лет. Некоторые сведения частично уже были опубликованы. Так, большой массив данных по Дмитриевскому кладбищу был издан в 2024 году в составе книги Вячеслава Косырева «Димитриевская кладбищенская церковь», выход которой был приурочен к 490-летию храма св. вмч. Димитрия Солунского.

В библиотеке добавили, что Вячеслав Косырев также является автором книги «Успенская Бутырская церковь и ее приход» (2023 г.), статьи «О предках Л. Ф. Зурова из Псковской губернии» (2021 г.), других публикаций.

Елена Клевцова, по данным библиотеки, увлеченный краевед, создатель сообщества «Чудская генеалогия» «ВКонтакте», участник Псковских межрегиональных краеведческих чтений.

«Псковичам, посещающим библиотеку микрорайона Овсище, памятна встреча под названием "Под сенью трех дубов: о семье и окружении будущего протоиерея Николая Гурьянова", на которой Елена Сергеевна рассказывала о родных и близких отца Николая. Теперь встречи с ней с нетерпением ждут и читатели Центральной городской библиотеки имени Ю. Н. Тынянова», - добавили в учреждении.
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