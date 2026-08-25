Юлия Пересильд и группа «Мандрагора» дадут в Пскове концерт «Птица-Победа»

Бесплатный авторский концерт актрисы, уроженки Пскова Юлии Пересильд и группы «Мандрагора» «Птица-Победа», посвященный 85-летию битвы под Москвой, состоится в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина 17 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе проекта «Птица-Победа».

Премьера музыкально-драматической программы состоялась в 2025 году к 80-летию Победы. В её основе – фронтовые письма, дневниковые записи и песни военных лет в современных авторских аранжировках.

С 6 октября в академическом театре драмы имени Александра Пушкина появится передвижная выставка «Этот день мы приближали...». Ее можно будет посетить и взять себе на память символ проекта - бумажную птицу «Птица-Победа».

В день концерта перед мероприятием состоятся чтения стихов победителей литературно-поэтического конкурса «Память о Великой войне...», который проходит на сайте «Птица-Победа».

Начало мероприятия, сбор гостей стартует в 18.00. Концерт в зале - в 19.00.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.