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Дни Псковской области стартуют в Витебске

Дни Псковской области стартуют сегодня в Витебске сегодня, 27 июля. Главная площадка мероприятия — площадь Тысячелетия на берегу Западной Двины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Здесь будут работать нескольких тематических локаций: главная сцена, промышленная выставка, детская, туристическая и молодежная площадки, ярмарочная зона и фудкорт.

Официальную делегацию региона возглавит губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Свой потенциал на белорусской земле представят более 30 предприятий Псковского региона. В рамках деловой программы пройдут переговоры с представителями Витебской области по вопросам экспортного сотрудничества. Дополнительно состоятся переговоры Торгово-промышленных палат регионов, презентация инвестиционного, туристического потенциала Псковщины. Агропромышленный комплекс региона и фермерскую продукцию представят порядка 10 организаций.

Также состоится 9-ое заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Псковской области под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Игоря Петришенко.

Официальное открытие мероприятия запланировано на 28 июля. Вечером перед жителями и гостями Витебска выступит губернаторский симфонический оркестр Псковской области, на Западной Двине покажут мультимедийный спектакль с музыкальным фонтаном и фейерверком.

В творческой части Дней Псковской области в Витебске — лучшие коллективы региона: Ансамбль русской музыки «Псков», Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «СКАЗ» имени В. Г. Румянцева и Заслуженный коллектив народного творчества театр танца «Русские узоры». Украсят праздник зажигательными песнями псковские кавер-группы Radioband и Drum&Jazz.

По линии молодежи юноши и девушки двух регионов вместе смогут создать капсулу времени, составив письмо в 2033 год, а еще написать послания ветеранам Великой Отечественной войны. Отдельно для молодежи на празднике будут работать интерактивные и игровые площадки, квизы, викторины, караоке-баттл, фотозоны.

Напомним, что Дни Псковской области в Витебске — ответное мероприятие, которое проходит в рамках договоренностей между губернатором Михаилом Ведерниковым и его белорусским коллегой — председателем Витебского облисполкома Александром Субботиным по развитию отношений между соседними регионами братских стран. В сентябре прошлого года в Пскове состоялись Дни Витебской области.

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Дни Псковской области в Витебске продлятся до 30 июля.