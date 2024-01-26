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Два концерта с участием китайских студентов пройдут в Пскове

Концерты с участием китайских студентов из Центральной Пекинской консерватории, Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Петрозаводской консерватории имени А. К. Глазунова пройдут в Псковской областной филармонии в эти выходные, 27 и 28 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Выступления состоятся в рамках первого международного псковского брасс-фестиваля.

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В программе большого концерта брасс-фестиваля 27 января прозвучат мелодии: «Гимн великому городу» Рейнгольда Глиэра, Fanfare-Rondeau Jean-Joseph Mouret, Sarabande Edvard Grieg (сюита для брасс-квинтета), Ave Verum Mozart, «Розовая пантера» Генри Манчини, «Праздничная увертюра» Дмитрия Щостаковича.

28 января прозвучит легендарная Симфония №7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича в 4-х частях:

I Allegretto II Moderato — Poco allegretto III Adagio IV Allegro non troppo

В концерте примут участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, китайские студенты.