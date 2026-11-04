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Псковичи завязали «узелок на память» в «Ночь искусств»

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Накануне Дня народного единства в Историко-краеведческой библиотеке Пскова имени И. И. Василёва под девизом «В единстве культур — сила народа» прошла акция «Ночь искусств-2026». Участники узнали, что князь Довмонт делал в XVII веке на Дальнем Востоке, и завязали «узелок на память», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Акция началась с экскурсии по персональной выставке Александра Сучкова «От Великой до Амура. X-XVII вв. Псковичи, защитники рубежей Родины». К окончанию экскурсии на акцию «Ночь искусств» в Василёвку подъехал сам художник и ответил на все вопросы тех, кто пришёл поглядеть на его картины, а также рассказал, как он работал с летописями и архивами, когда создавал свои работы. 

Александр Сучков познакомил собравшихся с «Повестью о чудеси святых благоверных великих князей Всеволода и Довмонта», которая была записана в 1689 году в Якутске в приказной избе в присутствии воеводы со слов казаков, охранявших Албазинский острог. Как утверждали казаки, в тайге они повстречали двух всадников на белых конях, которые сказали, что одного из них зовут Всеволодом, а другого – Довмонтом. Эти всадники в облачении древних князей предрекли казакам, что скоро на их острог нападут китайцы, а также пообещали своё заступничество и заверили русских воинов, что крепость они отстоят, несмотря на то, что враги будут иметь огромное численное превосходство. Что вскоре и подтвердилось. 

Пока одни участники акции «Ночь искусств» в Историко-краеведческой библиотеке слушали рассказы Александра Сучкова о казаках, псковской архитектуре и коренных жителях Дальнего Востока, откуда он родом, другие отправились на мастер-класс «Узелок на память: закладка-костюм». Они занялись созданием закладок в виде бумажных кукол, одетых в стилизованные реплики традиционных костюмов разных народов России. 

Для этого мастер-класса библиотекари объединили две техники: оригами и аппликации. Собравшиеся могли создать куклы в псковском, бурятском и осетинском костюмах в разных вариациях. 

При этом сразу несколько человек захотели заниматься созданием куклы в костюме псковитянки, поскольку выяснилось, что это туристы, которые приехали в Псков в первый раз и нагулявшись по городу, захотели сделать себе псковский сувенир. 

А псковичи, наоборот, с интересом познакомились с элементами бурятского и осетинского костюмов, радуясь возможности поимпровизировать с нездешними традициями. А потом ещё и попросили у библиотекарей дополнительные материалы с этого мастер-класса, чтобы сделать себе дома и кукол-псковитянок тоже. 

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