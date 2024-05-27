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Посвященные Пушкину работы скульпторов можно будет увидеть на арт-прогулке в Пушкинских Горах

Арт-прогулка, посвященная отражениям пушкинских мест и пушкинских стихов в творчестве современных художников, пройдет в Дни Пушкинской поэзии. Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции

«Декорациями для прогулки станут художественные произведения, а зрители вместе с сопровождающими их авторами задумаются о пути творца, об истоках творчества, о преемственности как движущей силе культуры», - отметили в дирекции.

На арт-прогулке будут представлены работы скульпторов из Санкт-Петербурга и Пскова: Александр Кит, Антонина Фатхуллина, Айдар Ишемгулов, Александр Перминов, Владислав Серов, Дмитрий Федин, Ирина Расковская, Павел Тихомиров, Семен Платонов, Александр Николаев.

Расписание арт-прогулок: 7 июня в 16:30, 8 июня в 13:00 и в 16:30. Продолжительность – около часа.