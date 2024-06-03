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Всероссийский хоровой фестиваль пройдет в Пскове

Всероссийский хоровой фестиваль имени Михаила Гривского пройдет в Пскове с 14 по 16 июня. Мероприятие посвящено личности инициатора первого певческого праздника в стране, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Тетрально-концертной дирекции Псковской области.

Участие в фестивале примут хоры из Москвы, Пскова, Великих Лук и Омска.

Выступления лучших коллективов, исполняющих духовную музыку, пройдут в северной части Псковского кремля. В первый день на главную сцену в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области поднимется Государственный академический русский хор имени Свешникова, Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря и заслуженный коллектив народного творчества «Камерный хор Кант».

Второй день, 15 июня, порадует зрителей выступлением хора Сретенского монастыря и уникального проекта, смелого и невероятно красивого акустического эксперимента, шоу голосов Palestrina.

16 июня Псковский кремль ждет своих гостей на торжественной церемонии закрытия и концерте Государственного академического Омского русского народного хора.

Хоровой праздник имени Михаила Гривского – это сохранение культурно-исторической преемственности и популяризация различных форм и жанров русской хоровой музыки. Первый в России народно-певческий праздник состоялся в мае 1911 года в Пскове. Его участниками стали многочисленные сельские и городские хоры из Псковской и соседних губерний.

Вход на фестиваль свободный. Начало концертов в 19:00

Также организованы сидячие места на фестивале по пригласительным билетам (в кассе БКЗ), но каждый может принести с собой плед, стульчики и насладиться летним вечером в красивом историческом месте нашего города.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Псковской области, Комитета по культуре Псковской области, Театрально-концертной дирекции Псковской области, Псковской Епархии.

Ответственный исполнитель - АНО «Новый Век» при содействии ФГБУК «Росконцерт».