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Пригласительные на места в партере на хоровом фестивале в Пскове закончились

Закончились пригласительные билеты на места в партере на хоровом фестивале имени Михаила Гривского в Псковском кремле, который состоится 14-16 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

В ТКД напомнили, что вход на Всероссийский хоровой фестиваль имени М.Ф. Гривского - свободный.

«Это значит, что все желающие могут прийти на территорию Псковского кремля и расположиться со своими стульчиками или пледами на уютной лужайке и насладиться выступлениями артистов», - пояснили в ТКД.

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Ранее сообщалось, что завершён монтаж сцены для Всероссийского хорового фестиваля имени Михаила Гривского в Псковском кремле.