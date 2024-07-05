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Состоялось торжественное открытие фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский»

Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» стартовал в Псковском кремле 13 июля. Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова открыла фестиваль и отметила важность проведения этого мероприятия в городе Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Город Псков - это город, который всегда знал свое дело. У этого города необыкновенная судьба. Прямо здесь хранится великий меч князя Довмонта, он связан с княгиней Ольгой», — сказала Светлана Мельникова.

Она представила зрителям главный приз фестиваля - хрустальную реплику меча князя Довмонта.

«Мы всегда с большой радостью поддерживаем мероприятия, которые организует наш музей-заповедник. Это важные мероприятия в жизни нашего города, города воинской славы», - выступил член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Максим Костиков.

Исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Сергей Бухаров отметил, что за последние годы фестиваль из ярмарки с мастер-классами превратился в полноценный фестиваль исторической реконструкции.

«Мероприятие стало более масштабным, более зрелищным. От лица администрации хочу поздравить вас с этим событием. Надеюсь, что в следующем году вы также посетите это мероприятие», — сказал он.

Напомним, множество различных площадок с мастер-классами на любой вкус, бои реконструкторов, выступления музыкальных коллективов, исторический лекторий, детский турнир по спортивному мечу, а также финальные поединки за хрустальный меч князя Довмонта – все это ждет гостей фестиваля с 12:00 до 20:00 в Псковском кремле.

Фестиваль проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.