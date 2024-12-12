Сцена / Фестивали

«Лешуга» может составить конкуренцию «Винограду» — Ольга Тимофеева

Фестиваль «Лешуга» может составить конкуренцию ярмарке «Виноград». Об этом заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мне кажется, "Лешуга" выстрелила. Это реальный конкурент "Винограда", я бы так сказала. Очень тепло его приняли и гости, и жители нашего города. Было огромное количество положительных эмоций, несмотря на то, что, может быть, масштаб не такой большой, но он теплее. Людей было действительно очень много», — рассказала Ольга Тимофеева.

Она отметила, что фестиваль проводили при поддержке Минэкономразвития.

Смотрите также Псковская «Лешуга» стала лауреатом премии в области событийного туризма

Напомним, 26 тысяч человек посетили фестиваль «Лешуга-2024», который проходил в Пскове с 16 по 18 августа.