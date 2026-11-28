Касса Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина 1 декабря не будет осуществлять продажу билетов в связи с переходом на новую билетную систему Radario. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

В этот день в кассе будут проходить технические работы. Со 2 декабря касса возобновит работу по адресу: улица Пушкина, дом 13.

Касса будет открыта ежедневно с 11:00 до 19:00 с перерывом с 15:00 до 15:30.

Билеты на спектакли декабря и января можно приобрести онлайн на сайте театра.

По вопросам покупки билетов можно обратиться в кассу по телефону 8 (8112) 72-80-22 в рабочие часы.