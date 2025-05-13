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Концертную программу «Маскарад имени Пушкина» представит группа «Pakava La Familia»

Концертную программу «Маскарад имени Пушкина» представит 7 июня на исторической сцене группа «Pakava La Familia», сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Pakava La Familia – это московское содружество музыкантов, сочетающее самые несовместимые ингредиенты в особом музыкальном коктейле, который они сами называют «Московская эклектика».

«Их жанр – смешать и взболтать, а экстравагантный состав и сценический облик в сочетании с утонченной режиссурой превращает каждое выступление в искусный музыкальный перформанс с элементами пластического театра и хореографии, в драматичный рейв или веселый карнавал. Приезжайте 7 июня на поляну в Михайловское и ощутите на себе безумную энергетику этих ребят», - призвали в ТКД.