Порядок прохода в Изборскую крепость изменится 13 и 14 июня

Во время проведения фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг», 13 и 14 июня, главная касса у Никольских ворот Изборской крепости будет работать на вход, а две другие кассы – только на выход, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
13 июня в крепости будут проходить мероприятия для участников фестиваля, 14 – для зрителей.
14 июня – в самый зрелищный день фестиваля – площадка «Исаборга» в Изборской крепости будет открыта для посещения с 11:00 до 20:00.
Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».