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Порядок прохода в Изборскую крепость изменится 13 и 14 июня

Во время проведения фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг», 13 и 14 июня, главная касса у Никольских ворот Изборской крепости будет работать на вход, а две другие кассы – только на выход, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

13 июня в крепости будут проходить мероприятия для участников фестиваля, 14 – для зрителей.

14 июня – в самый зрелищный день фестиваля – площадка «Исаборга» в Изборской крепости будет открыта для посещения с 11:00 до 20:00.

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