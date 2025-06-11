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Стартовал юбилейный фестиваль «На страже мира. Луки на Ловати»

В Великих Луках стартовал юбилейный фестиваль «На страже мира», приуроченный к празднованию Дня России и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Году защитника Отечества. Мероприятие стало завершающим пунктом программы торжественного открытия 29-й Международной встречи воздухоплавателей, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

После массового старта аэростатов на территории крепости начался концерт духовой музыки. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и ведущие солисты России исполнят произведения русских композиторов, воспевающие силу духа, мощь и подвиг русского народа в разные периоды его великой истории.

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Выступление продолжит традицию бесплатных массовых концертов Псковской областной филармонии под открытым небом, где звучит лучшая отечественная классика. Вход — свободный.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает ПАО «Газпром». Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».