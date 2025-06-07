Спорт

Аэростаты подняли в небо над Великими Луками огромный триколор

12 июня, в День России, состоялся общий старт аэростатов в рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Впервые за несколько лет мероприятие проходит для зрителей в открытом, а не в онлайн-формате. После торжественного открытия встречи, которое состоялось на Летней эстраде, пилоты отправились к месту общего старта на территории Великолукской крепости.

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Первыми стартовали аэростаты «Великие Луки» и ПАО «Газпром», которые подняли гигантский триколор в честь главного государственного праздника – Дня России. Далее к ним присоединились аэростаты чемпионов России прошлых лет и остальные аэронавты.

Наблюдать за массовым стартом аэростатов и церемонией открытия можно онлайн по ссылке.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает ПАО «Газпром». Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».