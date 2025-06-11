Сцена / Фестивали

Член жюри фестиваля «Западные ворота»: В кинотеатре эмоции от фильма увеличиваются многократно

4 июля в Пскове стартует шестой международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня зрители увидят около ста полнометражных, короткометражных фильмов из России и со всего мира. В интервью Псковской Ленте Новостей один из членов жюри кинофестиваля «Западные ворота», генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер», продюсер, сценарист и заслуженный работник культуры России Алексей Рязанцев рассказал о своих ожиданиях от фестиваля, а также поделился мнением о тенденциях в отечественном кинематографе.

Алексей Рязанцев. Фотография: Кинопоиск

- Вы - продюсер, сценарист, актёр, актёр дубляжа. В какой роли вам больше нравится?

- Кинематограф подразумевает практически все ипостаси нашей профессии. Поэтому мне, безусловно, проще иногда реагировать на какие-то вызовы, когда ты понимаешь, что в каждой из составляющих этой профессии есть какие-то конкретные вещи, с которыми ты сталкиваешься в силу обстоятельств и различных проектов, будь то съемки, продюсирование, непосредственно организация кинопроката в выпускаемых фильмах, выбор актера на какую-то роль. Это все дает комплекс понимания и стратегии, необходимости и нужности в реализации тех планов, которые есть по съемкам фильма. Поэтому здесь мне сложно сказать. Мы любим кино за все его проявления.

Я считаю, что кино - это коллективный процесс. Безусловно, конечно, есть сценарист, есть сценарий, есть режиссер, есть актеры, но без всего остального вспомогательного персонала, который существует на площадке (недаром в среднем на картине работает от 80 до 120 человек), картины не будет. Поэтому каждый член команды кинематографической и киносъемочной группы — это важная составляющая часть любого кинопроизводства. Поэтому да, прелесть в том, что я в нескольких ролях могу выступать. Для меня интересно, что я не только участвую в начальном процессе создания фильма, его производства, но я участвую и в конечном процессе, когда я выпускаю фильм в прокат. Смысл, результат, который ты получаешь в конце, наверное, очень важен.

- А чего вы ждете от фестиваля «Западные ворота», на который вы приглашены в качестве члена жюри?

- Это почетная роль, и я благодарю организаторов за то доверие, которое они оказали и мне, и всем остальным членам жюри фестиваля. Я ни разу не был на этом фестивале, поэтому жду от встречи с этим фестивалем новых интересных знакомств, положительных эмоций. И, конечно, как и любой член жюри, я клянусь, что судить будем честно, принципиально, но относиться к создателям кино будем по-доброму. Это очень сложный процесс, на самом деле, и здесь нужна поддержка, особенно молодым. Поэтому постараемся соответствовать уровню ожиданий от нас.

В Пскове я был, года два назад мы ездили и выбирали места для съемок фильма «Блиндаж», в котором тоже я принимал участие как сопродюсер. Псков мне очень нравится, это замечательный город, очень спокойный, красивый. Я с удовольствием еще раз посещу Псков. Я мечтаю побывать в Кремле.

Смотрите также Островичи делятся кадрами со съемок военного фильма «Блиндаж»

- На кинофестивале «Западные ворота» будет три конкурсных программы, и у каждой будет свой состав жюри. Какую именно конкурсную программу будете судить вы?

- Мне доверили полный метр.

- Семь новых фильмов покажут в рамках этой конкурсной программы. Венгрия, Болгария, Индия, Кыргызстан, Китай, Пакистан, а также Россия. Вы заранее посмотрели конкурсные фильмы, или вас прямо в Пскове закроют в отдельном помещении на сутки, и вы будете смотреть нон-стопом?

- Все зависит от количества свободного времени жюри. Не буду скрывать, это принятая практика, она используется на всех больших международных фестивалях, от Канны до Берлина, Венеции и Барселоны: мы получаем ссылки на просмотр фильмов, и что-то ты успеваешь посмотреть еще до фестиваля. Обычно для того, чтобы составить мнение, я стараюсь посмотреть заранее. А вот в фильмах, которые ты, условно говоря, хочешь посмотреть в несколько ином качестве, на большом экране, рассмотреть какие-то детали, нюансы, повороты сюжета, особенно в иностранных картинах, где есть перевод, хочется какие-то нюансы все-таки выделить для себя.

Я не исключаю: что-то мы посмотрим и в программе самого фестиваля вместе со зрителями, потому что здесь важно услышать реакцию и сверить свои впечатления и чувства, которые ты получил от просмотра, со зрительскими. Все-таки кино - это как коллективный процесс создания, так и коллективный процесс смотрения. Многократно увеличиваются эмоции, когда ты смотришь это не в пустом зале, а когда ты слышишь дыхание и эмоциональные ощущения сидящих рядом. Это очень важно.

Я, конечно, понимаю технический прогресс и все эти киноплатформы, когда смотришь, сидя дома с тазиком для ног и с кружечкой чего-то горячего под рукой. Но все равно сложно заменить большой экран, большое пространство зала, этого затемненного волшебства, которое создает кино в зале, в кинотеатре. Пытаются заменить, но пока это сложно. Поэтому что-то буду смотреть в кинотеатре, но в целом приеду уже подготовленным.

- Как вы можете оценить наш кинематограф на фоне того, что в последние годы он претерпел ряд ограничений, в том числе по контенту? Наши участники процесса растерялись от определенных рамок или наоборот восприняли это как глоток свежего воздуха, переобулись, воодушевились?

- На протяжении всей своей истории мировой кинематограф, отечественный в том числе, безусловно, перестраивается под влиянием тех или иных новых веяний, которые происходят в мире. И от этого процесса никуда не деться, это абсолютно эволюционный процесс, и сетовать по этому поводу нечего. Я считаю, что сильнейшее влияние на отечественное кино оказывает государственная поддержка, без которой было бы сложно выживать. Безусловно, есть какие-то позитивные вещи. Тенденции, которые произошли в мире, все-таки позитивно повлияли. Я имею ввиду прошедший локаут, связанный с пандемией, когда были введены серьезные ограничения. Тогда происходил уже более качественный отбор и выбор тех или иных кинопроектов, которые были запущены в кинопроизводство. То есть здесь надо было уже плыть не по течению количества создаваемого, а пойти в сторону качества.

Конечно, определенный момент был связан с уходом голливудских менеджеров из отечественного кинопроката. Это тоже дало свой импульс к дальнейшему качественному развитию российского кинопроизводства. Поэтому считаю, что в данной ситуации плюсов было больше, чем минусов. Безусловно, в определенной степени минус есть, например, в том, что мы в зрительском сегменте потеряли определённое количество. Это отток молодых зрителей, привыкших и выросших и на Гарри Поттере, в том числе, которые сейчас не могут найти альтернативной замены в отечественном кино. Но доверия к отечественному кино становится больше.

Беседовала Татьяна Иванова

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей