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Сцена / Фестивали

Член жюри фестиваля «Западные ворота»: В кинотеатре эмоции от фильма увеличиваются многократно

02.07.2025 15:48|ПсковКомментариев: 0

4 июля в Пскове стартует шестой международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня зрители увидят около ста полнометражных, короткометражных фильмов из России и со всего мира. В интервью Псковской Ленте Новостей один из членов жюри кинофестиваля «Западные ворота», генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер», продюсер, сценарист и заслуженный работник культуры России Алексей Рязанцев рассказал о своих ожиданиях от фестиваля, а также поделился мнением о тенденциях в отечественном кинематографе. 

 

Алексей Рязанцев. Фотография: Кинопоиск

- Вы - продюсер, сценарист, актёр, актёр дубляжа. В какой роли вам больше нравится?

- Кинематограф подразумевает практически все ипостаси нашей профессии. Поэтому мне, безусловно, проще иногда реагировать на какие-то вызовы, когда ты понимаешь, что в каждой из составляющих этой профессии есть какие-то конкретные вещи, с которыми ты сталкиваешься в силу обстоятельств и различных проектов, будь то съемки, продюсирование, непосредственно организация кинопроката в выпускаемых фильмах, выбор актера на какую-то роль. Это все дает комплекс понимания и стратегии, необходимости и нужности в реализации тех планов, которые есть по съемкам фильма. Поэтому здесь мне сложно сказать. Мы любим кино за все его проявления.

Я считаю, что кино - это коллективный процесс. Безусловно, конечно, есть сценарист, есть сценарий, есть режиссер, есть актеры, но без всего остального вспомогательного персонала, который существует на площадке (недаром в среднем на картине работает от 80 до 120 человек), картины не будет. Поэтому каждый член команды кинематографической и киносъемочной группы — это важная составляющая часть любого кинопроизводства. Поэтому да, прелесть в том, что я в нескольких ролях могу выступать. Для меня интересно, что я не только участвую в начальном процессе создания фильма, его производства, но я участвую и в конечном процессе, когда я выпускаю фильм в прокат. Смысл, результат, который ты получаешь в конце, наверное, очень важен.

- А чего вы ждете от фестиваля «Западные ворота», на который вы приглашены в качестве члена жюри?

- Это почетная роль, и я благодарю организаторов за то доверие, которое они оказали и мне, и всем остальным членам жюри фестиваля. Я ни разу не был на этом фестивале, поэтому жду от встречи с этим фестивалем новых интересных знакомств, положительных эмоций. И, конечно, как и любой член жюри, я клянусь, что судить будем честно, принципиально, но относиться к создателям кино будем по-доброму. Это очень сложный процесс, на самом деле, и здесь нужна поддержка, особенно молодым. Поэтому постараемся соответствовать уровню ожиданий от нас.

В Пскове я был, года два назад мы ездили и выбирали места для съемок фильма «Блиндаж», в котором тоже я принимал участие как сопродюсер. Псков мне очень нравится, это замечательный город, очень спокойный, красивый. Я с удовольствием еще раз посещу Псков. Я мечтаю побывать в Кремле.

- На кинофестивале «Западные ворота» будет три конкурсных программы, и у каждой будет свой состав жюри. Какую именно конкурсную программу будете судить вы?

- Мне доверили полный метр.

- Семь новых фильмов покажут в рамках этой конкурсной программы. Венгрия, Болгария, Индия, Кыргызстан, Китай, Пакистан, а также Россия. Вы заранее посмотрели конкурсные фильмы, или вас прямо в Пскове закроют в отдельном помещении на сутки, и вы будете смотреть нон-стопом?

- Все зависит от количества свободного времени жюри. Не буду скрывать, это принятая практика, она используется на всех больших международных фестивалях, от Канны до Берлина, Венеции и Барселоны: мы получаем ссылки на просмотр фильмов, и что-то ты успеваешь посмотреть еще до фестиваля. Обычно для того, чтобы составить мнение, я стараюсь посмотреть заранее. А вот в фильмах, которые ты, условно говоря, хочешь посмотреть в несколько ином качестве, на большом экране, рассмотреть какие-то детали, нюансы, повороты сюжета, особенно в иностранных картинах, где есть перевод, хочется какие-то нюансы все-таки выделить для себя.

Я не исключаю: что-то мы посмотрим и в программе самого фестиваля вместе со зрителями, потому что здесь важно услышать реакцию и сверить свои впечатления и чувства, которые ты получил от просмотра, со зрительскими. Все-таки кино - это как коллективный процесс создания, так и коллективный процесс смотрения. Многократно увеличиваются эмоции, когда ты смотришь это не в пустом зале, а когда ты слышишь дыхание и эмоциональные ощущения сидящих рядом. Это очень важно.

Я, конечно, понимаю технический прогресс и все эти киноплатформы, когда смотришь, сидя дома с тазиком для ног и с кружечкой чего-то горячего под рукой. Но все равно сложно заменить большой экран, большое пространство зала, этого затемненного волшебства, которое создает кино в зале, в кинотеатре. Пытаются заменить, но пока это сложно. Поэтому что-то буду смотреть в кинотеатре, но в целом приеду уже подготовленным. 

- Как вы можете оценить наш кинематограф на фоне того, что в последние годы он претерпел ряд ограничений, в том числе по контенту? Наши участники процесса растерялись от определенных рамок или наоборот восприняли это как глоток свежего воздуха, переобулись, воодушевились?

- На протяжении всей своей истории мировой кинематограф, отечественный в том числе, безусловно, перестраивается под влиянием тех или иных новых веяний, которые происходят в мире. И от этого процесса никуда не деться, это абсолютно эволюционный процесс, и сетовать по этому поводу нечего. Я считаю, что сильнейшее влияние на отечественное кино оказывает государственная поддержка, без которой было бы сложно выживать. Безусловно, есть какие-то позитивные вещи. Тенденции, которые произошли в мире, все-таки позитивно повлияли. Я имею ввиду прошедший локаут, связанный с пандемией, когда были введены серьезные ограничения. Тогда происходил уже более качественный отбор и выбор тех или иных кинопроектов, которые были запущены в кинопроизводство. То есть здесь надо было уже плыть не по течению количества создаваемого, а пойти в сторону качества.

Конечно, определенный момент был связан с уходом голливудских менеджеров из отечественного кинопроката. Это тоже дало свой импульс к дальнейшему качественному развитию российского кинопроизводства. Поэтому считаю, что в данной ситуации плюсов было больше, чем минусов. Безусловно, в определенной степени минус есть, например, в том, что мы в зрительском сегменте потеряли определённое количество. Это отток молодых зрителей, привыкших и выросших и на Гарри Поттере, в том числе, которые сейчас не могут найти альтернативной замены в отечественном кино. Но доверия к отечественному кино становится больше.

Беседовала Татьяна Иванова  

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Теги: #кино
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» Член жюри фестиваля «Западные ворота»: В кинотеатре эмоции от фильма увеличиваются многократно «Беседка»: Сценарист Алексей Рязанцев о кинофестивале «Западные ворота» Фильмы молодых псковских режиссёров покажут на кинофестивале «Западные ворота» Опубликована программа VI псковского кинофестиваля «Западные ворота» Библиотека имени Курбатова вновь станет одной из площадок фестиваля «Западные ворота» Художественный фильм «Ровесник» покажут на псковском фестивале «Западные ворота» Режиссёр о фильме открытия «Западных ворот»: Картина вызывает споры и разный спектр эмоций Библиотека имени Василёва впервые станет площадкой кинофестиваля «Западные ворота» Около ста фильмов покажут на VI Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове Показы самых обсуждаемых фильмов пройдут в программе «Киноклуб» на фестивале «Западные ворота» в Пскове Звезда «Кухни» и «Чебурашки» войдет в состав жюри кинофестиваля «Западные ворота» Фильм «Полосатый рейс» покажут на фестивале «Западные ворота» в Пскове «Огниво против Волшебной Скважины» откроет псковский кинофестиваль «Западные ворота» Онлайн-кинолекторий фестиваля «Западные ворота» стартует в Пскове Сценариста Илья Северов проведет лекцию о кинематографе в рамках фестиваля «Западные ворота» Фильмы из семи стран войдут в программу кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове В Псковской области стартовал прием заявок на конкурс видеоработ «Киностарт» Снять кино за 14 дней предлагают в Псковской области
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