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Начинается видеотрансляция программы «В фокусе»: Зачем кинофестивали в регионах?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «В фокусе», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - режиссер, продюсер и сценарист, председатель жюри международного конкурса «Западные ворота-2025» Ренат Давлетьяров.

Ведущий Артем Татаренко обсудит с ним, какие фильмы можно выделить в конкурсной программе кинофестиваля «Западные ворота»? Какое оно, современное кино, и куда движется российская киноиндустрия? Почему фестивали должны проходить не только в столицах, и как молодым талантам попасть в «большое кино»?

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.