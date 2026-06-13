Театр «На галёрке с Пушкиным» представил публике свой дебютный спектакль

Свой первый спектакль «Рассказы девицы К.И.Т.» представил публике работающий при музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» любительский театр «На галёрке с Пушкиным». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, премьера собрала почти полный зал и была с теплом и благодарностью принята зрителями — жителями и гостями Святогорья.

Здесь и далее: сцены с премьерного показа спектакля «Рассказы девицы К.И.Т.». Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

В музее напомнили, что эта студия для взрослых была организована меньше года назад. До этого в музее с большим успехом работало только детское театральное объединение — студия «Лукоморье» (создана в октябре 2023 года), уже завоевавшая популярность не только в Пушкиногорском муниципальном округе, но и в соседних районах. Занятия по актёрскому мастерству, сценической речи и сценическому движению и, конечно, подготовку спектаклей в обеих студиях ведёт Дарина Дементьева — профессиональный режиссёр и педагог, сотрудница отдела массовых мероприятий музея-заповедника.

Первый спектакль студии для взрослых, как и следовало ожидать, поставлен по Пушкину, по мотивам двух из «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» — «Метель» и «Барышня-крестьянка». Именно эти истории о непредсказуемых поворотах судьбы и, конечно, о любви якобы рассказала выдуманному Пушкиным деревенскому помещику-литератору Ивану Петровичу эксцентричная девица, чьё имя навсегда скрыто от нас инициалами.

Премьера музейного театра «На галёрке с Пушкиным» была включена в афишу Дня России в Пушкинском заповеднике. Сегодня и завтра празднования в музее продолжаются. Все подробности — на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».