Опубликована программа второго дня фестиваля «Исаборг» в Изборске

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг-2026» проходит в Изборской крепости 13 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Весь день в Изборской крепости открыта музейная площадка «Родная история» для детей и взрослых: богатырские забавы, игры-путешествия, средневековая кухня, настольная игра «Мельница», творческие мастер-классы.

Программа начнётся с военной программы с массовыми полевыми сражениями, которая пройдёт с 11:30 до 13:00. В это же время, с 12:00 до 13:00, состоится женский конкурс «Царевна‑лягушка». С 12:00 до 13:30 и затем с 15:00 до 17:00 гостей приглашают на средневековые ремесленные мастер‑классы, где можно будет познакомиться с древними ремёслами.

В 13:00 стартует мужской конкурс «Рубка бревна», а следом, с 13:00 до 16:30, будет работать исторический лекторий — отличная возможность узнать больше о быте и традициях раннесредневековой эпохи.

С 14:00 до 15:30 клубы «Скёль» и «Гельвеция» представят средневековые танцы, погружая зрителей в атмосферу старинных празднеств. Затем, с 15:30 до 16:30, пройдёт «Живая дальдоза» — увлекательная военная игра‑сражение.

С 16:30 до 20:30 состоится индивидуальный лучный турнир, который позволит оценить мастерство участников в стрельбе из лука. В 17:00 начнутся мастер‑классы в лагерях реконструкторов — здесь можно будет узнать секреты воссоздания исторических костюмов и предметов быта.

С 17:00 до 19:00 зрителей ждут показательные поединки «Битва дружин»: реконструкторы продемонстрируют приёмы средневекового боя. Завершится день концертом фолк‑группы «Трикветрум» из Санкт‑Петербурга — выступление пройдёт с 19:00 до 19:30 и подарит гостям фестиваля яркие музыкальные впечатления.