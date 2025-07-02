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Первый день фестиваля «Добрый рок» проходит под Палкино. ФОТО

Первый день фестиваля «Добрый рок» проходит в Палкинском районе 4 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

На фестивале планируется выступление более 40 музыкальных коллективов, среди которых - Бригадный подряд «ОБЕ-РЕК», «Лучший Самый День», NAGART, «Ангел НеБес», «Среда», Lori! Lori!, «ПОТОМУЧТО», «Включай Микрофон!», «ИНДИМА», «РАДИОПОМЕХИ», «Красная Плесень», «Н.Э.П.», JACKSON BAND, «7 ОТЛИЧИЙ», TaTTooIN, «Скворцы Степанова», «Авантюра», «Последний Пионер» , Yellowstone, «Теплая кофта», OSPV, «Всему Свое Время», ТУ:БИ, «ЙЕМЕН», «ПИКА» и многие другие.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Добрый рок» пройдет в палкинской деревне Слопыгино из-за подтопления площадки в Палкино. Время проведения - с 4 по 6 июля.

Информационную поддержку фестивалю оказывают Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).