Стало известно, какие группы поборются в «отборочниках» за участие в псковском «Добром роке»

Обработано более 100 заявок от групп на участие в псковской фестивале «Добрый рок», сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов. Коллективы получат возможность выступить на поляне фестиваля по результатам отборочных концертов, которые будут проходить в Пскове с января по май.
Часть групп выбирали участники группы «Добрый рок» в соцсети «ВКонтакте» в рубрике «ЗаЯвились». Остальные заявки групп прошли отбор через организаторов фестиваля. «А они, поверьте, люди привередливые!» - уточнил Андрей Семенов.
В очных отборочных концертах в псковском баре «Нора» примут участие следующие коллективы:
«Просим представителей коллективов, при желании и возможности прохождения "отборочников" в Пскове, до 1 декабря связаться с Натальей Семеновой!» - уточнил директор фестиваля.
Ранее сообщалось, что около 500 музыкантов заявились на участие в псковском фестивале «Добрый рок».
Напомним, международный фестиваль живой музыки «Добрый рок-2026» снова пройдет в палкинской деревне Слопыгино 3-5 июля. Подробнее — в группе фестиваля.
Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM.