Стало известно, какие группы поборются в «отборочниках» за участие в псковском «Добром роке»

Обработано более 100 заявок от групп на участие в псковской фестивале «Добрый рок», сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов. Коллективы получат возможность выступить на поляне фестиваля по результатам отборочных концертов, которые будут проходить в Пскове с января по май.

Часть групп выбирали участники группы «Добрый рок» в соцсети «ВКонтакте» в рубрике «ЗаЯвились». Остальные заявки групп прошли отбор через организаторов фестиваля. «А они, поверьте, люди привередливые!» - уточнил Андрей Семенов.

В очных отборочных концертах в псковском баре «Нора» примут участие следующие коллективы:

MISHA MAR (Москва);

SoundHead (Санкт-Петербург);

Третье дыхание (Пыталово, Псковская область);

Черные часы (Москва);

FaceOFF (Санкт-Петербург);

Freelite (Беларусь, Полоцк);

ID AHO (Санкт-Петербург);

Просто дыши (Москва);

ПИТЕРЛИТЕРАТУРА (Санкт-Петербург);

МосквитиН (Москва);

SeVer (Санкт-Петербург);

Элли Блэк (Новосибирск);

Murky Dreams (Москва - Псков).

«Просим представителей коллективов, при желании и возможности прохождения "отборочников" в Пскове, до 1 декабря связаться с Натальей Семеновой!» - уточнил директор фестиваля.

Ранее сообщалось, что около 500 музыкантов заявились на участие в псковском фестивале «Добрый рок».

Напомним, международный фестиваль живой музыки «Добрый рок-2026» снова пройдет в палкинской деревне Слопыгино 3-5 июля. Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM.