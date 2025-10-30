Стало известно, какие группы поборются в «отборочниках» за участие в псковском «Добром роке»

Минпромторг
26.11.2025 14:44|ПсковКомментариев: 0

Обработано более 100 заявок от групп на участие в псковской фестивале «Добрый рок», сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов. Коллективы получат возможность выступить на поляне фестиваля по результатам отборочных концертов, которые будут проходить в Пскове с января по май. 

Часть групп выбирали участники группы «Добрый рок» в соцсети «ВКонтакте» в рубрике «ЗаЯвились». Остальные заявки групп прошли отбор через организаторов фестиваля. «А они, поверьте, люди привередливые!» - уточнил Андрей Семенов.

В очных отборочных концертах в псковском баре «Нора» примут участие следующие коллективы: 

  • MISHA MAR (Москва);
  • SoundHead (Санкт-Петербург);
  • Третье дыхание (Пыталово, Псковская область);
  • Черные часы (Москва);
  • FaceOFF (Санкт-Петербург);
  • Freelite (Беларусь, Полоцк);
  • ID AHO (Санкт-Петербург);
  • Просто дыши (Москва);
  • ПИТЕРЛИТЕРАТУРА (Санкт-Петербург);
  • МосквитиН (Москва);
  • SeVer (Санкт-Петербург);
  • Элли Блэк (Новосибирск);
  • Murky Dreams (Москва - Псков).

«Просим представителей коллективов, при желании и возможности прохождения "отборочников" в Пскове, до 1 декабря связаться с Натальей Семеновой!» - уточнил директор фестиваля.

Ранее сообщалось, что около 500 музыкантов заявились на участие в псковском фестивале «Добрый рок».

Напомним, международный фестиваль живой музыки «Добрый рок-2026» снова пройдет в палкинской деревне Слопыгино 3-5 июля. Подробнее — в группе фестиваля. 

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM. 

Источник: Псковская Лента Новостей
