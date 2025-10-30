Сцена / Фестивали

Около 500 музыкантов заявились на участие в псковском фестивале «Добрый рок»

Около 500 музыкантов заявились на участие в псковском фестивале «Добрый рок», сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов.

«Более 100 групп в заявках, а это, по скромным подсчетам, примерно 500 музыкантов из разных уголков нашей страны. И каждый коллектив по-своему интересен!» - поделился Андрей Семенов.

Отборочные концерты будут проходить с января по май в баре «Нора» в Пскове.

Напомним, международный фестиваль живой музыки «Добрый рок-2026» снова пройдет в палкинской деревне Слопыгино 3-5 июля. Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM.