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Народный артист России Сергей Мигицко об участии в озвучке сериала «Пушкин и Михайловское»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Беседка» с участием народного артиста России Сергея Мигицко, который озвучит стихи поэта Александра Пушкина во время премьерного показа анимационного сериала «Пушкин и Михайловское» в Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

— Буквально через несколько дней, 10 февраля, будет отмечаться День памяти великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В Пскове в этот день состоится премьерный показ мультфильма «Пушкин и Михайловское». Я напомню, что анимационный проект посвящен периоду, который Пушкин провел в ссылке в Михайловском в своем родовом имении. Всего создано 52 коротких серии, по три минуты каждая, и первую половину из 26 серий мы увидим 10 февраля в Большом концертном зале филармонии. Сергей Григорьевич, в связи с тем, что 10 февраля вы приедете в город Псков и будете участвовать в презентации мультипликационного сериала «Пушкин и Михайловское», хотелось бы у вас узнать, какие произведения Александра Сергеевича прозвучат на показе в вашем исполнении и почему?

— Конкретно я не буду вам перечислять, что я буду читать. Это не мною подобранные стихи, это задумка автора. Мое дело их просто постараться более-менее талантливо прочитать. Но хочу вам сказать, что все эти стихотворения известны и вам, и мне, и зрителю, который придет, и вообще всем любителям поэзии. Там есть строки из «Евгения Онегина», из «Руслана и Людмилы», из «Медного всадника». Есть просто отдельные стихотворения. В этом проекте, в этой мультипликационной истории маленькие серии, которые идут по несколько минут. И каждую серию будет венчать стихотворение, которое волею создателей этого проекта будут соответствовать тому, что происходило вот в этом коротком мультипликационный комиксе.

— Сергей Григорьевич, какую роль в вашей жизни сыграло творчество Пушкина? Я понимаю, что вопрос банальный, но думаю, что у каждого человека найдется свой ответ.

— На самом деле, совсем не банальный. Вы звоните из Пскова, и вы попали этим, по вашей версии, банальным вопросом в самую точку. Я учился в хорошей школе, учился в театральном институте в Санкт-Петербурге. У меня были прекрасные преподаватели. Пушкина доносили нам знаменитые педагоги по русской литературе, доносили вообще каким-то атомным образом. Артист я или нет, для меня Пушкин - это великий поэт, краса и гордость нашей российской культуры. В первые годы своей карьеры, десятилетия, я не прикоснулся к поэзии Пушкина, я никогда не читал его на концертах, на программах, нет, никогда. И вот однажды в Пушкинских Горах проводили Пушкинские чтения. И Игорь Гаврюшкин, который это все устраивал, пригласил меня на этот праздник. По его версии, я должен был читать «Руслана и Людмилу» на острове уединения в усадьбе. Помимо того, что мое исполнение слышали все присутствующие в парке в это время, там еще шла прямая запись на аудиокнигу. И вот, представьте себе: диктор, который сидит на скамейке, на которой, по легенде, сидел поэт, и сочинял свои произведения, и читает «Руслана и Людмилу». Это был для меня день особого погружения в поэзию Александра Сергеевича. Я не могу себя называть пушкинистом, это не так. Но я записал одну аудиокнигу после этого, а потом еще одну. А сейчас я читаю Пушкина на концертах и на встречах со зрителями. А в театре, в Петербурге идет уникальный проект «Евгений Онегин с большим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии». И я там читаю за автора.

— В 2006 году вас удостоили царскосельской художественной премии. Хотела у вас спросить, есть ли в вашем творчестве пушкинские нотки?

— В моем творчестве на сегодняшний день не пушкинская нотка, а пушкинская нота. Я теперь пропагандирую читать глубже, изучать, вчитываться в поэзию Пушкина, потому что там столько подводных течений, там столько глубины и такое количество юмора. Вот по «Евгению Онегину», да, любой школьник вам скажет: «Женька Онегин - это вообще такой нормальный парень». А это хрестоматия для влюбленного человека. Человек, который собирается влюбляться или уже влюбился, и не знает, как сохранить эту любовь. Исход надо вычитать, не выучить, но несколько раз прочитать «Евгения Онегина». Там Пушкин дает бесплатный совет.

— Я так понимаю, нам вообще рано сбрасывать Пушкина с корабля современности, как в 1912 году предлагали сделать футуристы?

— Слушайте, у нас много чего предлагают сделать. Но где сейчас эти футуристы, скажите, пожалуйста? Пушкин вечен, его никто не сбросит.

Беседовала Татьяна Иванова

Напомним, 10 февраля, в день памяти Пушкина, в большом зале Псковской областной филармонии состоится премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова. Мультсериал посвящен периоду ссылки А. С. Пушкина в родовом имении под Псковом с августа 1824 года по сентябрь 1826 года.