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Концерт лауреатов фестиваля «Открытое искусство» пройдет в псковской филармонии

Концерт лауреатов Второго образовательного фестиваля «Открытое искусство» пройдет на сцене Псковской областной филармонии 6 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«Мир, полный открытий, и мир, открытый возможностям и радости творчества» – девиз фестиваля, который дает каждому ребенку шанс быть услышанным и замеченным, получить поддержку и реализовать свой творческий потенциал, отметили в ТКД. В этом году мероприятие собрало более 600 участников из 19 регионов страны. Фестиваль длился с 14 по 17 января в Великом Новгороде, где проходили конкурсные прослушивания и образовательная программа.

Более 115 премий распределило компетентное жюри. Лауреаты фестиваля приедут в Псков с большим гала-концертом и выступят в различных направлениях: инструментальное исполнительство (оркестровые струнные и духовые инструменты, инструменты народного оркестра, ударные инструменты), хореографическое искусство (классический танец, современный танец, народный танец), вокальное искусство (академическое пение, песня и романс, сольное народное пение) приедут в Псков с большим гала-концертом.

Поддерживать юных талантов на сцене будет заслуженный артист России, премьер Мариинского театра, художественный руководитель фестиваля – Игорь Колб, который также примет участие в гала-концерте. Кроме того, из разных городов России приедут 17 лауреатов и выступят на гала-концерте: Николай (виолончель), Карина Опилкина (хореография) и оркестр гусляров «Морозко» из Санкт-Петербурга, танцевальные коллективы и солисты из Москвы, хореографическая студия «Фортуна», Вероника Реснянская. А также студенты Московской государственной академии хореографии: Ева Моисеева, Наталия Новикова, Евгения Швидко, Виктория Сарева. Помимо этого, выступят хореографические коллективы из Великого Новгорода: образцовый художественный коллектив «Хореографическая студия "Танцующий город"», хореографическая студия-ансамбль «Карусель», хореографический ансамбль «Юный новгородец», ансамбль народной музыки «Перегудки» (народный вокал) из Петрозаводска, Самира Агаева (скрипка) из Луги, хореографический ансамбль «Галатея» из Тосно и образцовый детский хореографический ансамбль «Гардарика» из Кингисеппа.

Организатором выступил продюсерский центр «Открытое искусство», который уже не первый год поддерживает разнообразные творческие и образовательные инициативы, тем самым, подчеркнули в ТКД, способствует сохранению и развитию культурного наследия России. В числе его крупных проектов – танцевальный проект Dance.Dance.Dance с лучшими танцорами России. Фестиваль проводится при поддержке фонда президентских грантов и министерства культуры Новгородской области.

Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии. Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании за последние двенадцать месяцев.