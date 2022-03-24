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Хиты классической музыки прозвучат в Пскове 15 апреля

Концерт «Навстречу конкурсу имени С. В. Рахманинова» состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В преддверии этого события российско-швейцарский дирижер Александр Кушнарев рассказал о великих произведениях русской музыки, которые прозвучат на концерте, сотрудничестве с Николаем Хондзинским и Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области, о своей любви к валторне и дирижированию, а также открыл секрет, что должен сделать дирижер, чтобы завоевать любовь зрителей.

– Александр, вы впервые будете работать с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области. Расскажите, как произошло Ваше знакомство с художественным руководителем оркестра Николаем Хондзинским? Что вы ожидаете от сотрудничества с псковскими музыкантами?

– С Николаем Хондзинским я знаком через своего профессора по дирижированию, народного артиста России Юрия Ткаченко. Он очень хорошо отзывался о его работах.

От сотрудничества с псковским оркестром я жду, прежде всего, взаимопонимания, сотворчества, тепла и чего-то искреннего! Я всегда стремлюсь наладить с людьми очень доверительные отношения, и очень этим дорожу!

Как дирижеру мне еще более важно, чтобы музыканты доверяли мне, моему жесту.

– В первом отделении концерта прозвучат Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Симфония № 1 «Зимние грезы» Петра Чайковского. Какой реакции вы ожидаете от псковских слушателей?

– На самом деле сочинения, которые прозвучат можно назвать хитами в мире классической музыки! Я искренне надеюсь, что я смогу передать публике свою любовь к этим сочинениям. Что публика почувствует мое свежее прочтение этих великих произведений русской музыки.

– В вашей карьере уже немало выступлений как на российских, так и на зарубежных сценах. Интересно еще и то, что вы являетесь лауреатом 10 международных конкурсов как валторнист. Расскажите, с чего началась ваша любовь к этому музыкальному инструменту и все-таки, к чему больше лежит душа – к дирижированию или игре на валторне?

– Я обязан всем своей карьере валторниста, без нее я не стал бы задумываться о симфоническом дирижировании. В 2018 году я выиграл главный, как мне кажется, конкурс на должность солиста российского Национального Молодежного симфонического оркестра. Этот коллектив-проект Московской филармонии дал мне в полной мере понимание, кем я должен стать. Мы работали с лучшими из лучших дирижеров: Михаилом Юровским, Александром Лазаревым, Валерием Гергиевым и многими другими.

Все это заставляло меня задумываться об этой профессии. Да я даже не могу это дело назвать профессией, это, если не вся жизнь, то большая ее часть (как иногда у нас говорят, «женат» на дирижерской палочке). Когда я поступил в магистратуру Новосибирской консерватории, я должен был принять решение, играю ли я на валторне и для себя занимаюсь дирижированием, или же я оставляю этот прекрасный инструмент и отдамся целиком новому призванию. Решение было принято сразу, ведь я давно к этому шел...

– Что, по-вашему, должен сделать дирижер, чтобы завоевать любовь зрителей, которые познакомятся с ним впервые?

– На самом деле, чтобы завоевать интерес и любовь публики, дирижер не должен делать что-то особенное, он должен быть прежде всего собой. Он должен стремиться через музыку рассказать свою историю, передать часть своей души. Могу сказать, что это даже более сложная работа – работа над собой, чем работа над самим сочинением с коллективом. С музыкантами тоже нужно быть искренним, они все чувствуют. Выражаю огромную благодарность художественному руководителю Губернаторского симфонического оркестра Николаю Хондзинскому, коллективу и всем сотрудникам филармонии за такой теплый прием.

Концерт «Навстречу конкурсу имени С. В. Рахманинова» начнется в 19:00. Заказ и бронирование билетов можно осуществить на сайте филармонии.

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».