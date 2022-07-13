Сцена / Концерты

Особую атмосферу создадут для псковичей на концерте «Золото Вены»

Концерт «Золото Вены» состоится на террасе псковского отеля «Покровский» 12 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально концертной дирекции Псковской области.

Видео: Театрально-концертная дирекция Псковской области

«На уютной террасе отеля "Покровский" соберутся любители европейской классики, чтобы вновь погрузиться в чарующую музыкальную атмосферу австрийской столицы. Вас ждут музыкальные сюрпризы, подготовленные Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области под управлением Николая Хондзинского, специально к 5-летию концертов», - рассказали организаторы.

Сопрано Виолетта Лукьяненко и баритон Альберт Жалилов – постоянные участники open-air и онлайн-концертов в Пскове, как всегда создадут особую атмосферу концерта, наполненную мастерством, артистизмом, обаянием и благородством, добавили в ТКД.

Начало концерта в 21.30. Купить билеты можно на сайте филармонии.