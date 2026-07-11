Капитанская дочка, заговорившая по-немецки: новую выставку открыли в Пушкинском Заповеднике

Необычная выставка открылась для посетителей в усадьбе «Тригорское» в составе Государственного Пушкинского заповедника сегодня, 11 июля. Она прибыла в Святогорье из оренбургского музея, посвящённого одному произведению, — пушкинской повести «Капитанская дочка». Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», экспонаты для этой выставки отправились в дорогу сразу после XI Международного форума литературных музеев, проходившего на Урале в начале июля. «Михайловское» представлял на форуме представлял его директор Георгий Василевич.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Оренбургский музей «Капитанская дочка», рассказали в «Михайловском», — учреждение сравнительно молодое. Идея его создания в 2009 году к пушкинскому юбилею — 210-летию со дня рождения поэта — принадлежала местному аграрному университету. Стоит музей на Красной горе близ саракташского посёлка — в тех местах, где когда-то шли съёмки фильма «Русский бунт».

Тематически собрание «Капитанской дочки» строится вокруг пугачёвского бунта и, ожидаемо, здесь можно найти множество свидетельств о поездке Пушкина в Оренбург для сбора материалов к «Истории Пугачёва». Отдельная гордость местных музейщиков — десятки изданий повести «Капитанская дочка» на разных языках мира. Эту — книжную — часть коллекции годами по крупицам собирали профессор, исследователь, доктор исторических наук Алла Фёдорова и её ученики.

Что до предметного ряда, то посетителей у витрин чаще всего задерживают лист с неразборчивыми пугачёвскими «каракульками», кремнёвый мушкетон XVIII столетия, россыпь екатерининских монет, костюмы казаков и казачек Урала и Оренбуржья, старые крепостные чертежи и, наконец, вид крепости Нижнеозёрной — рисунок, набросанный самим поэтом.

В Пушкинском заповеднике оренбургский музей представляет 27 книг на немецком —от XIX века до наших дней. Среди редкостей — лейпцигская «Капитанская дочь» 1899 года из типографии «Вильям Реклам». Или издание 1910 года — пушкинская повесть в переводе Андре Вилларда. Этот литератор и публицист близко знал многих русских писателей радикального толка, живших в Германии перед войной, и немало сделал для того, чтобы их читали. Особую цену имеют и книги, вышедшие в немецких издательствах в 1940—1950-е годы.

Экспозицию под названием «Коллекция переводов повести Александра Пушкина "Капитанская дочка" на немецкий язык» развернули в библиотеке господского дома Тригорского. Планируется, что она будет работать здесь до 7 сентября.