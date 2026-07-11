Объявили кастинг актёров массовых сцен на фестиваль «Псковские каникулы»

Жителей Псковской области приглашают на кастинг актёров массовых сцен для фестиваля «Псковские каникулы», сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша: Театрально-концертная дирекция Псковской области

«Если вы хотите окунуться в атмосферу праздника и подарить зрителям яркие эмоции — это ваш шанс проявить себя!» - отметили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Кто может принять участие:

мальчики и девочки 7–10 лет;

мужчины и женщины 18–60 лет.

Кастинг пройдёт в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная 1Б), с 13 по 17 июля, с 10:00 до 17:00.

Игровой период: с 31 июля по 2 августа на Псковской набережной.

По всем вопросам обращаться по телефону 8-911-35-00-888.