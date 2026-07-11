Звёзды Мариинки дадут концерт в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» опубликовал программу традиционного балетного вечера памяти Геннадия Селюцкого. Концерты-посвящения этому выдающемуся танцовщику, лауреату международного конкурса артистов балета в Вене, солисту Кировского (Мариинского) театра, педагогу-хореографу проводят в музее вот уже несколько лет подряд, и всякий раз эти балетные вечера вызывают, без преувеличения, ажиотажный интерес у жителей и гостей региона. При этом многие зрители специально едут в «Михайловское» из разных концов России, чтобы вживую увидеть звёздных танцовщиков и танцовщиц, — рассказали в заповеднике корреспонденту Псковской Ленты Новостей.



Геннадий Селюцкий в партии Зигфрида в балете «Лебединое озеро». Фото с официального сайта музея-заповедника «Михайловское»

В нынешнем году выступление корифеев, премьеров и солистов Мариинки состоится 1 августа. На сцену выйдут такие прославленные представители русской хореографической школы, как Тимур Аскеров, Мария Буланова, Евгений Коновалов, Валерия Кузнецова, Анастасия Лукина, Юлия Махалина, Олеся Новикова, Антон Осетров, Далер Рузиматов, Алиса Русина, Леа Томассон, Наиль Хайриасов, Кристина Шапран. В исполнении этих и других артистов прославленного петербургского театра публика увидит отдельные номера из «Лебединого озера», «Дон Кихота», «Жизели», «Евгения Онегина», «Бахчисарайского фонтана», «Шахеразады», «Анюты», «Корсара», «Легенды о любви» и «Раймонды», а также хореографические миниатюры на музыку Томаза Альбиони, Петра Чайковского, Камиля Сен-Санса, Василия Медведева.

Поклонников Терпсихоры ждут в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) к 18.00. Концерт из двух отделений рассчитан на час и 40 минут.

Памятуя об аншлагах прошлых лет, в «Михайловском» настоятельно советуют всем забронировать места в зале заранее. Иногородние гости музея-заповедника могут сделать это уже сейчас на официальном сайте учреждения.