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Второй новогодний гала-концерт «Маска, маска, я вас знаю?» состоится в Пскове

Второй новогодний гала-концерт «Маска, маска, я вас знаю?» пройдет в БКЗ псковской филармонии сегодня, 29 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Считанные часы остаются до второго новогоднего гала-концерта "Маска, маска, я вас знаю?" Вас ждет настоящий музыкальный театр. На сцене зрителей ждет сочетание нескольких жанров - опера, оперетта, мюзикл, балет», - рассказали в ТКД.

Билеты можно приобрести на сайте и в кассе БКЗ.