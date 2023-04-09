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Знаменитый Рязанский народный хор имени Попова выступит в Пскове

Знаменитый Рязанский государственный академический русский народный хор имени Е. Попова с программой «Песнь рязанская, звучи!» выступит на сцене Псковской областной филармонии 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Выступление коллектива всегда наполнено лиричностью и задушевностью есенинских стихов, чем так славится Рязанский хор. Визитная карточка коллектива - песня "Над окошком месяц", написанная Евгением Поповым на стихи Сергея Есенина», - рассказали организаторы.

Также на концерте прозвучат композиции «Отговорила роща золотая» на музыку Г. Пономаренко, знаменитая «На побывку едет», «Ты, меня не любишь, не жалеешь» А. Аверкина, «Яблочко», «Синий платочек», «Шацкая», «Катюша».

В финале концерта прогремит «Рязанская барыня» - захватывающее веселящее душу и сердце действо, наполненное искрометной частушкой и виртуозными трюками, заметили в ТКД.

Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Попова является лауреатом всесоюзных, дипломантом международных и республиканских фестивалей, лауреатом премии «Золотой Аполлон», лауреатом премии имени А. Аверкина, награжден золотой медалью имени Академика В. Ф. Уткина.». Артистам хора рукоплескали зрители многих стран: Греции, Франции, Германии, Болгарии, Венгрии, Китая, Монголии, Польши и Канады.

Приобрети билеты можно в кассе и на сайте БКЗ. Также билеты доступны по пушкинской карте.