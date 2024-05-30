Концерт-открытие филармонического сезона посвятят итальянским композиторам — Алексей Репников

Концерт-открытие 81-го филармонического сезона в Пскове будет посвящен итальянской музыке. Об этом художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Концерт-открытие начнется в большом концертном зале Псковской областной филармонии в 19:00. Для гостей прозвучат арии и симфонические фрагменты из опер итальянских композиторов.
Солисты:
Художественный руководитель и главный дирижер — Алексей Репников. Ведущая — Мария Громова.
Программу «Беседка» с Алексеем Репниковым слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) завтра, 1 октября, в 12.00.