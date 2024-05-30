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Концерт-открытие филармонического сезона посвятят итальянским композиторам — Алексей Репников

Концерт-открытие 81-го филармонического сезона в Пскове будет посвящен итальянской музыке. Об этом художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Завтра Международный день музыки, 1 октября. И мы решили посвятить этот концерт итальянским композиторам. Буквально все в музыке связано с Италией. Терминология, какие-то жанры, стили. Родоначальником была Италия, даже названия нот связаны с ней», – сказал Алексей Репников.

Концерт-открытие начнется в большом концертном зале Псковской областной филармонии в 19:00. Для гостей прозвучат арии и симфонические фрагменты из опер итальянских композиторов.

Солисты:

концертмейстер Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга Антон Чаусовский (скрипка);

приглашенный солист Мариинского театра Роман Широких (тенор);

солистка Мариинского театра Екатерина Гончарова (сопрано);

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области.

Художественный руководитель и главный дирижер — Алексей Репников. Ведущая — Мария Громова.

Программу «Беседка» с Алексеем Репниковым слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) завтра, 1 октября, в 12.00.