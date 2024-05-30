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Концерт «Путешествие в детство» дадут в псковской филармонии

Концерт «Путешествие в детство» с участием оркестра детской филармонии ждет псковичей и гостей города 29 ноября. Об этом сообщили Telegram-канале большого концертного зала Псковской областной филармонии.

Юные исполнители объединятся, чтобы подарить зрителям яркие моменты, исполняя известные песни, такие как «Чунга-Чанга» и «От улыбки». Каждое произведение напомнит о радостях детства и искренних эмоциях, создавая живую и трогательную атмосферу, рассказали в БКЗ.

В программе концерта примут участие:

Детский оркестр русских народных инструментов под управлением дирижера Юлии Баранчиковой.

Детский камерный оркестр под руководством дирижера Алексея Репникова.

Солистами выступят: