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Ростовский симфонический оркестр даст концерт в Пскове

Концерт Ростовского академического симфонического оркестра состоится в Псковской областной филармонии 28 ноября. Коллектив под управлением художественного руководителя и главного дирижера Антона Шабурова исполнит произведения русских композиторов-классиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В первом отделении псковичи услышат симфоническую фантазию Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе», также для гостей филармонии прозвучит рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром ля-минор Сергея Рахманинова. Во втором отделении прозвучит симфония «Манфред» Петра Чайковского, написанная по мотивам драматической поэмы Дж. Г. Байрона.

Ростовский симфонический оркестр – ведущий академический коллектив юга России, который в будущем году отметит 90-летие. Оркестр является постоянным участником многих известных российских и международных фестивалей и конкурсов, среди которых «Ростовские премьеры», «Рахманиновские дни в Ростове», «Донская музыкальная весна», «Мир Кавказа», Ростовский музыкальный фестиваль «Мост».

В коллективе оркестра народные и заслуженные артисты России, профессора и доценты Ростовской государственной консерватории имени С. Рахманинова, лауреаты и победители престижных всероссийских и международных конкурсов.

Концерт в Пскове пройдет в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».