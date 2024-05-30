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Народный артист Сергей Мигицко пригласил псковичей на концертный показ мультфильма о Пушкине

Народный артист России Сергей Мигицко приглашает всех любителей искусства на второй концертный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова, где он прочтет стихи великого поэта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: ТКД

Показ состоится 10 февраля в Псковской областной филармонии.

Как сообщили в ТКД, мультфильм «Пушкин и Михайловское. Продолжение» представляет собой произведение, в котором рассказывается о том, как молодой Александр Пушкин оказался в ссылке в селе Михайловское.

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