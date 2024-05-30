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Концерт «Для милых дам» с Юрием Наконечным пройдет в Пскове

Концерт «Для милых дам» состоится 3 марта в 18:30 в концертном зале Детской музыкальной школы №2 в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации школы.

Фото: администрация Пскова

В этот вечер для жителей города выступит заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат почетного звания «Душа земли Псковской» Юрий Наконечный. Его выступление пройдет в сопровождении ансамбля «Элегия».

Ведущим вечера станет заслуженный артист Российской Федерации Сергей Попков, а также преподаватель ДМШ №2 Марина Панова.

Концерт состоится по адресу: город Псков, улица Красноармейская, дом 21.