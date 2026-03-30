Чествование Владимира Потресова в Пскове вывело собравшихся на разговор о будущем музея в Самолве

Чествование журналиста, писателя, издателя, путешественника и одного из основателей Музея Ледового побоища в Самолве Владимира Потресова, которому исполнилось 80 лет, состоялось в Историко-краеведческой библиотеке Пскова имени И.И. Василева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе города.

Именинник выехал к собравшимся «на лихом» игрушечном коне в виде насаженной на палку плюшевой лошадиной головы и начал свой рассказ с того, что мама хотела назвать его Мартыном, поскольку он родился в марте. Однако по настоянию отца все-таки отдала предпочтение имени Владимир, так как ее любимым преподавателем в Московском полиграфическом институте был советский график Владимир Фаворский.

Рос будущий знаменитый писатель на Чистых прудах во флигеле старинного особняка, принадлежавшего предкам сыгравшего Григория Мелехова в «Тихом доне» Петра Глебова. И мечтал стать физиком, хотя уже в 1957 году написал свою первую заметку в газету «Пионерская правда». Поэтому после школы пытался поступить на физмат МГУ, но не прошел по конкурсу и стал студентом Московского института электронного машиностроения, а потом там же защитил кандидатскую диссертацию.

После чего судьба привела Владимира Потресова в Библиотеку имени Ленина, где он несколько лет заведовал сектором автоматизации. Тем временем скончался его отец, выдающийся советский художник, фотограф и путешественник Александр Потресов. И каждый раз, когда друзья семьи собирались в доме Потресовых, чтобы помянуть этого человека, они говорили о том, что надо бы написать про него книгу. Пока однажды напрямую не заявили Владимиру, что ему-то и следует этим незамедлительно заняться.

Тут виновник торжества стал объяснять, что он терпеть не мог в школе уроки литературы, что ему было нестерпимо скучно разбирать образ Татьяны Лариной и прочих героев классических произведений, поэтому писать сочинения было неинтересно, учился он «плохо» и о писательстве не помышлял.

Однако сыновий долг заставил-таки Владимира Потресова взяться за перо. Так в 1986 году появилась его первая книга – «Судоверфь на Арбате». А ее автор сменил поле деятельности и стал корреспондентом отдела литературы журнала «Огонек», работал в «Литературной газете» и прочих солидных периодических изданиях, и написал ещё много книг, которые теперь составляют золотой фонд той же Историко-краеведческой библиотеки Пскова.

А потом уже как журналист и писатель принял участие в знаменитой морской экспедиции из Нью-Йорка в Санкт-Петербург, изучал в Колумбийском университете историю своего деда, писателя, литературного и театрального критика Сергея Потресова, который был вынужден после революции эмигрировать и скончался в Париже. А в 2000 году основал собственное издательства «Пальмир», которое выпускает книги, в том числе посвященные истории псковского края, а потом и музей Ледового побоища в деревне Самолве Гдовского района.

Вот почему в Псковской области нашлось немало желающих поздравить Владимира Потресова с юбилеем. Ради такого случая в Псков приехала даже глава Гдовского муниципального округа Вера Алексеева, которая сказала, что вся жизнь этого человека является примером служения Родине.

Экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов назвал Владимира Потресова «ребенком Победы», поскольку тот родился в 1946 году, пожелал новых побед и вручил юбиляру диплом Псковского отделения Императорского православного Палестинского общества. Кроме того, Владислав Туманов от фонда Александра Невского наградил Владимира Потресова знаком Ордена Александра Невского 1-й степени с девизом «За труды и Отечество», а от имени президента Российского книжного союза Сергея Степашина – медалью РКС.

Заместитель директора Централизованной библиотечной системы Псков Ирина Столова зачитала виновнику торжества приветственный адрес, а также поблагодарила за подаренные книги и выразила надежду, что он напишет еще много книг, которые тоже пополнят библиотечные фонды. Она также сказала, что его жизнь достойна не только книг, но и экранизации. К поздравлениям присоединились сотрудники библиотеки микрорайона Овсище, которая тоже много лет дружит с Владимиром Потресовым.

Проректор Санкт-Петербургского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Роман Соколов заявил, что Владимир Потресов стал одним из первых историков новой России, который занялся историческим просвещением, и что именно он внёс неоценимый вклад в «оправдание» Александра Невского, подвиги которого были недооценены и даже намеренно принижались некоторыми исследователями.

Юбиляра поздравили также псковские археологи Александр Михайлов и Сергей Салмин. Сергея Салмина особенно восхитило в рассказе Владимира Потресова, что его родители ничего не выкидывали и сохранили даже автобусные билеты своего времени, а не только письма, документы и огромный архив фотографий. Он подарил Владимиру Потресову целый пакет с книгами и сказал, что ничто не заставляет человека крепнуть и накапливать силы для долголетия, как необходимость прочесть ещё много новых книг.

А Александр Михайлов рассказал, что именно исследования Владимира Потресова подвигли в свое время его и его друзей совершить плавание из Пскова в Новгород на шлюпке в доказательство того, что такое возможно было и в древности и сейчас. И подарил в фонд музея в Самолве оплетенные пеньковой веревкой кранцы с той самой шлюпки.

Директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская в свою очередь поздравила юбиляра и передала Владимиру Потресову книги от директора музея «Исаакиевский собор» Юрия Мудрова. А также восхитилась тем, что «Музей Ледовое побоище. Самолва» держится всего на двух сотрудниках. И что Владимир Потресов вдвоем с его супругой Татьяной Наместниковой сами ведут экскурсии и обслуживают до восьми тысяч человек в год. По ее словам, только профессиональные музейщики могут понять, какой это гигантский труд.

После этого выступил учредитель музея «Ледовое побоище» профессор Александр Шмидт и подчеркнул, что и сам он, и остальные основатели экспозиции в Самолве находятся уже в преклонном возрасте, из-за чего возникает резонный вопрос: «А что дальше?» И сам же ответил: «А ничего».

По его словам, они уже готовы бесплатно передать этот музей в пользование кому-то помоложе, но некому, да и сама эта передача сопряжена со множеством юридических трудностей. Он подчеркнул, что даже найти ещё одного экскурсовода – целая проблема, хотя учредитель готов платить ему зарплату. «Помогите бесплатно передать наш музей, проявите патриотизм!» - взмолился Александр Шмидт, обращаясь к собравшимся.

«Нас сменить некому, и мы не молодеем!» - подтвердил Владимир Потресов. «Подайте хоть идею, что нам с этим музеем делать дальше! – попросил он руководителя Псковского отделения Императорского православного Палестинского общества Владислава Туманова. – Ведь Палестина далеко, а Самолва рядом!»

Владимир Потресов, кроме того, возмутился тем, что в России до сих пор нет государственного музея Александра Невского, который «спас страну, когда ее судьба висела на ниточке». На это искусствовед-архитектор Игорь Лагунин напомнил, что проект федерального музея на месте Ледового побоище давно уже разработан, принят Минкультом и даже прошёл общественные слушания, но на этом все застропорилось. «Наверное, они там наверху к тысячелетию побоища готовят его, а мы никак не можем их поторопить», - пошутил он.

Завершая разговор, Владимир Потресов сказал, что кто-то из богатых людей обещал ему и гостиницу в Самолве построить, и ресторан, но они не учли, что там постоянные перебои с электричеством, а газе вообще нет: «На чем они собираются в этом ресторане готовить? На костре?».

После этого юбиляр предложил закруглить дискуссию и поблагодарил всех, кто его поздравил. Встреча закончилась небольшим джазовым концертом в его честь.