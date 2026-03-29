 
Культура

Историю храма Святителя Николая узнали читатели псковской библиотеки «БиблиоЛюб»

0

В библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» прошли традиционные Любятовские чтения в рамках Недели детской и юношеской книги, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Мероприятие посвятили изучению местных достопримечательностей.

Участники чтений, среди которых были ученики и преподаватели школы № 17, а также педагоги детского сада № 29, посетили церковь Святителя Николая в Любятове. Настоятель храма Павел Орлов рассказал им об убранстве церкви, её истории и людях, которые были связаны с этим местом при жизни.

Экскурсанты узнали, где стояла древняя звонница любятовского храма, и спустились в подклет. Там они увидели изначальную церковь с пещерной усыпальницей, основанную на месте чудотворного источника и освящённую во имя Никандра Псковского, пустынножителя. 

 

Настоятель показал бюст Афанасия Ордина‑Нащокина и объяснил, как этот государственный деятель был связан с некогда существовавшим Любятовским монастырём и псковскими хлебными бунтами. 

Отец Павел, кроме того, высказал аргументы в пользу версии, что Ордин-Нащокин был похоронен всё-таки в Любятове, а не в Крыпецах. Например, потому, что в Крыпецком монастыре был более суровый устав, и монахи обязаны были жертвовать всё своё имущество без остатка церкви, а в Любятовском монастыре правила были помягче и состоятельные люди такого уровня, как Ордин-Нащокин, могли сохранить часть собственности.

В завершение экскурсии участники посетили могилу блаженной Веры, глухонемой женщины, которая умела предсказывать судьбу, и могилу монаха Михаила – прапрадедушки священника Александра Цыганова, который получил ранения в зоне проведения специальной военной операции и скончался от них.

Встреча завершилась чаепитием, во время которого библиотекари и педагоги договорились с клиром любятовского храма о дальнейшем сотрудничестве и совместных мероприятиях.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026