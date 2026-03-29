Историю храма Святителя Николая узнали читатели псковской библиотеки «БиблиоЛюб»

В библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» прошли традиционные Любятовские чтения в рамках Недели детской и юношеской книги, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Мероприятие посвятили изучению местных достопримечательностей.



Участники чтений, среди которых были ученики и преподаватели школы № 17, а также педагоги детского сада № 29, посетили церковь Святителя Николая в Любятове. Настоятель храма Павел Орлов рассказал им об убранстве церкви, её истории и людях, которые были связаны с этим местом при жизни.



Экскурсанты узнали, где стояла древняя звонница любятовского храма, и спустились в подклет. Там они увидели изначальную церковь с пещерной усыпальницей, основанную на месте чудотворного источника и освящённую во имя Никандра Псковского, пустынножителя.

Настоятель показал бюст Афанасия Ордина‑Нащокина и объяснил, как этот государственный деятель был связан с некогда существовавшим Любятовским монастырём и псковскими хлебными бунтами.

Отец Павел, кроме того, высказал аргументы в пользу версии, что Ордин-Нащокин был похоронен всё-таки в Любятове, а не в Крыпецах. Например, потому, что в Крыпецком монастыре был более суровый устав, и монахи обязаны были жертвовать всё своё имущество без остатка церкви, а в Любятовском монастыре правила были помягче и состоятельные люди такого уровня, как Ордин-Нащокин, могли сохранить часть собственности.



В завершение экскурсии участники посетили могилу блаженной Веры, глухонемой женщины, которая умела предсказывать судьбу, и могилу монаха Михаила – прапрадедушки священника Александра Цыганова, который получил ранения в зоне проведения специальной военной операции и скончался от них.

Встреча завершилась чаепитием, во время которого библиотекари и педагоги договорились с клиром любятовского храма о дальнейшем сотрудничестве и совместных мероприятиях.